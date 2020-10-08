Eduardo Camavinga Fransa tarihine geçti! 1914'ten bu yana...

Son dünya şampiyonu Fransa, hazırlık maçında karşılaştığı Ukrayna'yı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maviler'in gollerini 9. dakikada Eduardo Camavinga, 24 v3 33'te Giroud, 39'da Mykolenko (k.k), 65'te Tolisso, 82'de Mbappe ve 89'da Griezmann kaydetti.

Fransa adına maçta skoru açan isim olan 17 yaşındaki Camavinga, attığı golle Fransa Milli Takımı'nın 1914'ten beri gol atan en genç futbolcusu olarak tarihe geçti.

Fransızlarda 8 Mart 1914'te, 17 yaşındaki Maurice Gastiger İsviçre'ye attığı golle ülke tarihinin en genç gol atan futbolcusu olmuştu.