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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Diğer Milli Takımlar Batshuayi coştu Belçika kazandı!

5-1 | MAÇ SONUCU

Belçika 5-1 İzlanda | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında , 'nda konuk ettiği 'yı 5-1'lik skorla mağlup etti. İsmi 'ye anılan Michy ise karşılaşmada takımı adına 2 gol kaydetti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 5-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri (2), Witsel, Mertens ve Doku kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Fridjonsson'dan geldi.

Bu skorun ardından Belçika 6 puanla liderliğini sürdürürken, son sırada yer alan İzlanda henüz puanla tanışamadı.

BATSHUAYI ŞOV YAPTI!

İsmi 'yle anılan Chelseali yıldız Mitchy Batshuayi, 17. ve 69. dakikada attığı gollerle takımının galibiyetinde büyük sahibi oldu.

  1. 09.09.2020
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