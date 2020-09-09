UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Belçika, Kral Baudaouin Stadyumu'nda konuk ettiği İzlanda'yı 5-1'lik skorla mağlup etti. İsmi Fenerbahçe'ye anılan Michy Batshuayi ise karşılaşmada takımı adına 2 gol kaydetti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Belçika ile İzlanda karşı karşıya geldi.
Kral Baudaouin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 5-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Batshuayi (2), Witsel, Mertens ve Doku kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Fridjonsson'dan geldi.
Bu skorun ardından Belçika 6 puanla liderliğini sürdürürken, son sırada yer alan İzlanda henüz puanla tanışamadı.
BATSHUAYI ŞOV YAPTI!
İsmi Fenerbahçe'yle anılan Chelseali yıldız Mitchy Batshuayi, 17. ve 69. dakikada attığı gollerle takımının galibiyetinde büyük sahibi oldu.
- 09.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Belçika 5-1 İzlanda | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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