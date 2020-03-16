Bedensel engelli milli atletlerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya - Son dakika Diğer Milli Takımlar haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Milli Takımlar Milli atletlerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya

Bedensel engelli milli atletlerin hedefi 'nda 10 madalya

Bedensel engelli milli atletlerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takım Antrenörü , 2-7 Haziran'da 'da yapılması planlanan 'nda 10 madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda atletizm branşında teknik kurul üyesi de olan Sekman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Kamp çalışmalarının , , ve 'de yapıldığını aktaran Sekman, 'nda başarı elde etmek için kenetlendiklerini vurguladı.

Sekman, hedeflerinden bahsederek, "'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz ülkemize 10 madalya ile dönmek. Avrupa Şampiyonası'na katılım için 22 kişi bildirdik. Kesin olmamakla beraber 10 ya da 12 sporcumuzla şampiyonaya gideceğiz. Oraya madalya alabilecek olan sporcularımızla gidiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonada öne çıkmasını bekledikleri sporcuların olduğunu aktaran Sekman, "Tekerlekli sandalyede Hamide Doğan Gün ve Zübeyde Süpürgeci'den altın madalya bekliyoruz. Bu iki sporcumuzdan umutluyuz. Bayrak takımımız Avrupa sıralamasında dördüncü sırada. Onlardan da madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"OLİMPİYAT KOTASI ALAN SPORCULARIMIZ VAR"

, federasyonun tüm branşlarındaki sporcularının son yıllarda büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sporcularımız aslında engelli değiller. Ben hiçbirini engelli olarak görmüyorum. Konuşurken de antrenman yaptırırken de normal sporcularımıza ne yaptırıyorsak aynılarını onlara da yaptırıyoruz. Bu çocuklar zor işler başarıyor. Birçok başarılı sporcumuz var. Özellikle tekerli sandalyede ter döken sporcularımız çok ama çok başarılı. Bu çocuklar engelli değiller, kimse onlara engelli gözüyle bakmasın. Olimpiyat kotası alan sporcularımız var."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok ulusal ve uluslararası organizasyonun iptal edildiğine de değinen Sekman, bu nedenle Avrupa Şampiyonası'na yoğunlaştıklarını dile getirdi.

  1. 16.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bedensel engelli milli atletlerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN