Hamit Kılıç Mert Selçuk'a başarı dileklerinde bulundu - Son dakika Diğer Milli Takımlar haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Milli Takımlar Haberleri Hamit Kılıç Mert Selçuk'a başarı dileklerinde bulundu

'a başarı dileklerinde bulundu

Hamit Kılıç Mert Selçuk'a başarı dileklerinde bulundu

Başkanı , U-14 Milli Takımı'nın 18-20 Şubat 2020 tarihlerinde ’da Makedonya ile oynanacak milli maçın davet edilen 'a başarı dileklerinde bulundu.

U-14 Milli Takımı davet edilen antrenörleri İsmail Edis, Yasin Bedirkurum, Zafer Teke ve Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürü Yusuf Danışmaz Başkanı 'ı ziyaret etti.

düzeyinde davet alan futbolcu Mert Selçuk ile tüm ilçenin gurur duyduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Bafra'da son zamanlarda sportif alanlarda üst üste gelen başarılar bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Futbola Bafra'da başlayıp kısa sayılabilecek bir süreçte kendi yaş gurubunda milli takıma davet edilmek kendisi için büyük başarı, bizler için ise gurur kaynağı oldu. Mert henüz yolun çok başında. Bu azmi ile futbolunda çok daha güzel noktalara geleceğine inanıyorum. Şu an tüm ilçe Mert'in Makedonya ile oynanacak milli maçta süre almasını temenni ediyor. Dualarımız Mert ile birlikte. Kendisine başarılar diliyor, bu günlere gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Bafra Gençlik Hizmetleri Spor Kulübünde futbola başlayan ve şuan Atakum Belediyespor Kulübünde futbol hayatını sürdüren 2006 doğumlu forvet oyuncusu Mert Selçuk ise, "Milli takıma çağrıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum, milli takım müsabakalarında elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

  1. 14.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hamit Kılıç Mert Selçuk'a başarı dileklerinde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN