18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'ya şans tanımadı. TFF Riva Hasan Doğan Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekibimiz 3-0 kazandı.
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'ya şans tanımadı. TFF Riva Hasan Doğan Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekibimiz 3-0 kazandı. A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de izlediği maçta ekibimizin gollerini 45. dakikada Erencan Yardımcı, 65'te Ali Akman ve 84'te Bozan Uymaz attı.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Türkiye: 3 İtalya: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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