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16 Ocak 2020, Perşembe
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: 3 : 0

Türkiye: 3 İtalya: 0

Altı , hazırlık maçında 'ya şans tanımadı. 'nde oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekibimiz 3-0 kazandı.

Altı , hazırlık maçında 'ya şans tanımadı. 'nde oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekibimiz 3-0 kazandı. A 'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de izlediği maçta ekibimizin gollerini 45. dakikada Erencan Yardımcı, 65'te Ali Akman ve 84'te Bozan Uymaz attı.

  1. 16.1.2020
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