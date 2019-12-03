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03 Aralık 2019, Salı
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hazırlık maçında 'a 5-3 mağlup

Futsal Milli Takımı hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 mağlup

Türkiye , başkent Kişkek'te oynanan hazırlık maçında 'a 5-3 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar'ın gollerini (2) ve atarken, ev sahibi ekibin gollerini , , (2) ve kaydetti.

, ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.

yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin gollerini (2) ve attı. Ev sahibi Kırgızistan'nın gollerini , , (2) ve kaydetti.

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.

  1. 03.12.2019
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