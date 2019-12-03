Futsal Milli Takımı hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 mağlup
Türkiye Futsal Milli Takımı, başkent Kişkek'te oynanan hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar'ın gollerini Berkan Mahmut Keskin (2) ve Onur Mengi atarken, ev sahibi ekibin gollerini Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov, Maksat Alimov (2) ve Yuldashbai Salimbaev kaydetti.
Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin gollerini Berkan Mahmut Keskin (2) ve Onur Mengi attı. Ev sahibi Kırgızistan'nın gollerini Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov, Maksat Alimov (2) ve Yuldashbai Salimbaev kaydetti.
Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Futsal Milli Takımı hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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