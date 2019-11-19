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19 Kasım 2019, Salı
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Milliler Bulgaristan'ı 2-1 ile geçti!

Milliler Bulgaristan'ı 2-1 ile geçti!

Bulgaristan'ı 2-1 yenen Altı Milli Takımı, ’a yükseldi. 19 Yaş Altı , 1. Grup'taki son maçında Bulgaristan’ı 2-1 yendi.

'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetti.

Ay-yıldızlı ekip, 2. dakikada Filip Krastev'in golüyle 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan, 10. dakikada penaltıdan Atakan Gündüz ve 28. dakikada Veysel Karani Ünal'ın golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

oyuncuları, karşılaşmada gol sevinci sırasında asker selamı verdi. Elemelerde 'a yükselen milli takımda futbolcular, büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da izledi.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise ile Karadağ 3-3 berabere kaldı.

İlk maçında Ermenistan'ı 4-1, ikinci maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup eden milli takım, 9 puanla grubu lider bitirdi. Grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Bulgaristan, Elit Tur'a çıkan diğer takım oldu. Ermenistan ile Karadağ ise grubu birer puanla tamamladı.

Altı Teknik Direktörü Ahmet Ceyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elit Tur'a yükselmeyi önemsediklerini, hedeflerinin 2020'deki Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.

  1. 19.11.2019
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