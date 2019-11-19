Ümit Milli Takım'ımızın Andorra 11'i belli oldu! - Son dakika Diğer Milli Takımlar haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Andorra - Türkiye | CANLI

A 'ımızın ardından bu kez Ümit Milli Takım'ımız Andorra deplasmanına çıkıyor. Maçı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden A 'ımızın ardından, bu kez C Grubu'nda mücadele Ümit Milliler Andorra deplasmanına çıkıyor. Maçı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

ANDORRA (U21): Molne Iker, Cervos, Jimenez, Garcia, De Pablos Sola, Martinez, Guillen, Gomes Rebola, Rosas Ubach, Fernandez, Alaez.

TÜRKİYE (U21): Altay, Cemali, Cenk, Hüseyin Türkmen, Mert, Berat, Muhayer Oktay, Berkay, Doğukan, Güven Yalçın, Halil İbrahim Dervişoğlu.

ASpor CANLI YAYIN

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÜMİT MİLLİ TAKIM İDMANINA ZİYARET

A Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Andorra ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti.

Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ümit Milli Takım'ın Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için A Milli Takım'ın maçının ardından bu ülkede kalan Güneş, 'daki idman öncesinde, takıma konuşma yaptı ve başarılar diledi.

Ümit Milli Takım, yaptığı antrenmanla Andorra karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Vedat İnceefe yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat sürdü.

  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 19.11.2019 20:09
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