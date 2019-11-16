4 ülke daha EURO 2020 vizesini kaptı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 9'uncu hafta heyecanı, C, E, G ve I gruplarında yapılan 10 maçla sona erdi. Hollanda, Almanya, Hırvatistan ve Avusturya, EURO 2020 vizesi aldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 9'uncu haftası, C, E, G ve I gruplarında 10 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, C Grubu'nda mücadele eden Almanya, konuk ettiği Belarus'u Matthias Ginter, Leon Goretzka, Toni Kroos'un (2) golleriyle 4-0 yenerek puanını 18'e çıkardı ve EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.
Aynı grupta yer alan Hollanda ise deplasmanda Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası vizesi aldı.
E Grubu'nda Hırvatistan, konuk ettiği Slovakya'yı 3-1, G Grubu'nda da Avusturya, ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenerek EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.
Elemelerin 9'uncu haftasının son günündeki maçların skorları şöyle:
C GRUBU
Almanya-Belarus: 4-0
Kuzey İrlanda-Hollanda: 0-0
E GRUBU
Azerbaycan-Galler: 0-2
Hırvatistan-Slovakya: 3-1
G GRUBU
Slovenya-Letonya: 1-0
İsrail-Polonya: 1-2
Avusturya-Kuzey Makedonya: 2-1
I GRUBU
Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya: 1-2
San Marino-Kazakistan: 1-3
Rusya-Belçika: 1-4
- 17.11.2019
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