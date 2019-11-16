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16 Kasım 2019, Cumartesi
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4 ülke daha vizesini kaptı

4 ülke daha EURO 2020 vizesini kaptı

Elemeleri'nde 9'uncu hafta heyecanı, C, E, G ve I gruplarında yapılan 10 maçla sona erdi. , , Hırvatistan ve , vizesi aldı.

() Elemeleri 9'uncu haftası, C, E, G ve I gruplarında 10 maçla sona erdi.

milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, C Grubu'nda mücadele eden , konuk ettiği Belarus'u Matthias Ginter, Leon Goretzka, 'un (2) golleriyle 4-0 yenerek puanını 18'e çıkardı ve EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Aynı grupta yer alan ise deplasmanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası vizesi aldı.

E Grubu'nda Hırvatistan, konuk ettiği Slovakya'yı 3-1, G Grubu'nda da , ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenerek EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.

Elemelerin 9'uncu haftasının son günündeki maçların skorları şöyle:

C GRUBU

Almanya-Belarus: 4-0

Kuzey İrlanda-Hollanda: 0-0

E GRUBU

Azerbaycan-Galler: 0-2

Hırvatistan-Slovakya: 3-1

G GRUBU

Slovenya-Letonya: 1-0

İsrail-Polonya: 1-2

Avusturya-Kuzey Makedonya: 2-1

I GRUBU

Rum Kesimi-İskoçya: 1-2

San Marino-Kazakistan: 1-3

Rusya-Belçika: 1-4

  1. 17.11.2019
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