4 ülke daha EURO 2020 vizesini kaptı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 9'uncu haftası, C, E, G ve I gruplarında 10 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, C Grubu'nda mücadele eden Almanya, konuk ettiği Belarus'u Matthias Ginter, Leon Goretzka, Toni Kroos'un (2) golleriyle 4-0 yenerek puanını 18'e çıkardı ve EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Aynı grupta yer alan Hollanda ise deplasmanda Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası vizesi aldı.

E Grubu'nda Hırvatistan, konuk ettiği Slovakya'yı 3-1, G Grubu'nda da Avusturya, ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenerek EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.

Elemelerin 9'uncu haftasının son günündeki maçların skorları şöyle:

C GRUBU



Almanya-Belarus: 4-0

Kuzey İrlanda-Hollanda: 0-0

E GRUBU

Azerbaycan-Galler: 0-2

Hırvatistan-Slovakya: 3-1

G GRUBU

Slovenya-Letonya: 1-0

İsrail-Polonya: 1-2

Avusturya-Kuzey Makedonya: 2-1

I GRUBU

Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya: 1-2

San Marino-Kazakistan: 1-3

Rusya-Belçika: 1-4