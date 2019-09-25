Bakan Kasapoğlu Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı kabul etti - Son dakika Diğer Milli Takımlar haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Milli Takımı'nı kabul etti

Bakan Kasapoğlu Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı kabul etti

Gençlik ve , Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olan Takımı'nı kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen kabule, sporcuları, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Uztürk ve yöneticiler katıldı.

Gençlik ve , milli takımın üçüncü kez üst üste 2020 için vize alması önemli bir mutluluk olduğunu belirterek, "Önemli bir süreci yönetiyorsunuz, önemli bir mutluluk. Millet olarak, bakanlık olarak inanıyoruz size, bizi gururlandırıyorsunuz. 12 cesur yürek, gençlerimizde çocuklarımızda ayrı bir yeri var gönlünde. İlham kaynağı olmanız da sizlerin ülke için ne kadar önemli olduğunuzu da gösteriyor. Sizin izinizden giden genç çok ve bunların önümüzdeki süreçte artacağını düşünüyorum. Başarılar artacaktır, siz rol model oluyorsunuz" dedi.

"ENGELLİ SPORCULARIMIZLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"
, 'ya hazırlık yapıldığını ifade ederek, "Bakanlık olarak engelli sporcularımızla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımız hakikatten geçen hafta bir grup arkadaşımızla birlikte ziyaret ettik kendilerinin ilgili katkısı çok nemli. Onları da mutlu etmek adına daha fazla çalışacağız. İmkanlardan bahsediyoruz. Paralimpik alanda da iyi tesislerimiz var. Çok önemli bir merkez, tüm sporcu kardeşlerimize, engelli branşlarda hizmet veren tesislerin standardı kalitesi dünya ile yarışır tesisler. Bizim sporcularımız 2020 Tokyo'ya hazırlanıyorlar. Spor kardeşlik demek, birlik beraberlik, iyileştirici güç demek. Toplumu spora teşvik etme noktasında sizlerin başarıları çok önemli. Spor ne kadar çok yayın olursa sağlıklı toplum olma noktasında, izi sağlıklı bir sürece taşıyan bir olgu bu manada da ben spor toplumu olma noktasındaki süreci yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

"2020 DÖNÜM NOKTASI OLACAK"
Tesislerin birçok branşta halka açık olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "'daki paralimpik merkezimiz, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'miz, kimsenin bilmediği noktalarda ilçelerde, semtlerde tesislerimiz var bunları toplum olarak doldurmamız lazım. Birkaç branşta değil birçok spor dalını çıkarmalıyız her branşı milletimizin hizmetine sunuyoruz. Sizler gibi sporcu arkadaşlarımızla bunları daha yukarıya çıkacağız. Sizlerin yüzünüzdeki kararlılığı inancı görmek bize güç veriyor. 2020 sürecinde ben dün federasyon başkanlarımızı dinledim, onlarla çalışmalarımız devam edecek. Sizlerin ihtiyaç duyduğunuz konuşları bizzat takip edeceğim. 2020 bizler için dönüm noktası olacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Milli Takımı, sporcuların imzası olan milli takım formasını Bakan Kasapoğlu'na armağan etti.

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