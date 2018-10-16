Milli takım düzeyinde oynanan hazırlık maçlarında Brezilya, Arjantin'i 1-0 yendi, Belçika ile Hollanda 1-1 berabere kaldı.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Güney Amerika takımları Brezilya ile Arjantin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda karşılaştı. Brezilya, Messi'nin oynamadığı karşılaşmayı, Miranda'nın 90+3'üncü dakikada attığı gollle 1-0 kazandı.
Son dünya 3'üncüsü Belçika, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda Hollanda'yı ağırladı. Müsabaka, Belçikalı Mertens'in 6 ve Hollandalı Groeneveld'in 27. dakikadaki golleriyle 1-1 sonuçlandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan İsveç ise Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.
- 17.10.2018 00:07
- Güncelleme: 17.10.2018 00:08
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Galiba Arda, yıllar önce kendisine yapılmış bir şeyi, daha fazlasıyla sahibine iade etti ! Neticesinede mecburen katlanacaktir !
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 9
Yorum
BAŞAKŞEHİR YETEER BİRİNE KAFA ATIP ALKOLLU BİR ŞEKİLDE SİLAHLA HASTANE BASAN ADAMA SADECE PARA CEZASI VERMEK KİTAPSIZLIKTIR, BAŞAKŞEHİR KULUBÜDE SUÇLUDUR.
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Yusuf Yazıcı görüşme odasına
Toplam 1
Yorum
TS TARAFTAR... Bu çocuğun kafası Burak ve Olcay'la İstanbul'a gittiği günden beri karışık... Acil satılması lazım...yoksa Elimizde patlıcak...
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