Brezilya, Arjantin'i 1-0 yendi – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    , 'i 1-0 yendi

    Brezilya, Arjantin'i 1-0 yendi

    Milli takım düzeyinde oynanan hazırlık maçlarında , 'i 1-0 yendi, ile 1-1 berabere kaldı.

    2018 'nda bekleneni veremeyen takımları ile , 'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda karşılaştı. Brezilya, Messi'nin oynamadığı karşılaşmayı, Miranda'nın 90+3'üncü dakikada attığı gollle 1-0 kazandı.

    Son dünya 3'üncüsü , başkent 'deki Kral Baudouin Stadı'nda 'yı ağırladı. Müsabaka, Belçikalı Mertens'in 6 ve Hollandalı Groeneveld'in 27. dakikadaki golleriyle 1-1 sonuçlandı.

    Uluslar Ligi'nde ile aynı grupta yer alan ise Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.

    1. 17.10.2018 00:07
    2. Güncelleme: 17.10.2018 00:08
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