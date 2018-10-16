2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Güney Amerika takımları Brezilya ile Arjantin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda karşılaştı. Brezilya, Messi'nin oynamadığı karşılaşmayı, Miranda'nın 90+3'üncü dakikada attığı gollle 1-0 kazandı.

Son dünya 3'üncüsü Belçika, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda Hollanda'yı ağırladı. Müsabaka, Belçikalı Mertens'in 6 ve Hollandalı Groeneveld'in 27. dakikadaki golleriyle 1-1 sonuçlandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan İsveç ise Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.