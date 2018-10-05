Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Babel, 'na çağrıldı

    Babel, <a href="/index/hollanda?id=622c7611-20d0-4dcf-9621-418032520691" class="" rel="tag">Hollanda</a> <a href="/index/milli-takimi?id=5cfe5940-77d2-4178-adfd-159dd7a6ed50" class="" rel="tag">Milli Takımı</a>'na çağrıldı

    'ta forma giyen , Milli Futbol Takımı'nın ve ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı.

    Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre, milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 13 Ekim'de ve 16 Ekim'de ile yapacağı hazırlık maçındaki kadrosu belli oldu.

    'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i kadroya alan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, ekibi 'den ile Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi 'den , ve 'yu da ilk defa kadroya davet etti.

    Kadroda şu isimler bulunuyor:

    Kaleciler: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet ()

    Defans: Patrick Aanholt (), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil Dijk (), (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Matthijs de Ligt (Ajax), Stefan de Vrij (Inter)

    Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper (Brighton), Marten de Roon (Atalanta), (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum ()

    Forvet: (), (PSV), (), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilla)

    1. 5.10.2018 14:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Babel, 'na çağrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN