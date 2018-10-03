Andersson'dan Türkiye değerlendirmesi
İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Andersson: ''Türkiye'ye dramatik bir şekilde yenildik rakibimiz, maçı kazanmayı çok istedi, mental ve fizik olarak bizden çok iyilerdi"
İsveç Milli Takımı'nın teknik direktörü Janne Andersson, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'ye dramatik bir şekilde yenildiklerini ve bunu telafi etmek amacıyla Rusya karşısında ofansif bir kadroyla çıkacaklarını söyledi.
Rusya ile 11 Ekim'de deplasmanda karşılaşacakları Uluslar Ligi maçı öncesinde İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da basın toplantısı düzenleyen Andersson, gruptaki ilk maçlarında Türkiye'ye yorgunluk nedeniyle yenildiklerini belirtti.
Türkiye'nin İsveç karşısında çok istekli bir oyun sergilediğini kaydeden Andersson, ''Türkiye'ye dramatik bir şekilde yenildik. Rakibimiz, maçı kazanmayı çok istedi. Mental ve fizik olarak bizden çok iyilerdi. Bu maçı telafi etmek için Rusya karşısında ofansif bir kadroyla çıkacağız.'' diye konuştu.
Rusya karşısında kazanmak istediklerini aktaran İsveçli teknik adam, "Türkiye maçı sonrası futbolcularımla yenilgiyi masaya yatırdık. Dünya Kupası maçlarından sonra futbolcuların mental ve fizik olarak yorgun olduğunu tespit ettik. Bu açığımızı kapatarak Rusya maçına çok iyi hazırlanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
- 3.10.2018 14:52
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Göster kendini Belhanda!
Toplam 7
Yorum
CİMBOMLU MEHMET feghouli şöyle alaka sağ kanat orjinli tek oyuncu sinan mı çıkıp oynasın maç içinde hiç birşey yapmıyor fegholi nin ölüsü sinandan iyi nokta
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Haaaaa haaAA Bu gece Fener maçı kaybederse Kulüp bence kapanır ki buda Fener e yakışır
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Kaptan Volkan Demirel ilk 11’e dönüyor
Toplam 7
Yorum
nefret edilen fedailer aziz Aykut volkan emre tek amac azizi fedainin basını fenerbahceden koparmakdi başardılar kına yakin
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