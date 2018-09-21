Uruguay, Oscar Tabarez ile nikah tazeledi – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Uruguay, ile nikah tazeledi

    Uruguay, <a href="/index/oscar-tabarez?id=589f13cb-9a06-474e-866d-632442401f01" class="" rel="tag">Oscar Tabarez</a> ile nikah tazeledi

    Uruguay A Milli Takımı'nda, 'in sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatıldı.

    Uruguay Federasyonundan yapılan açıklamada, görüşmelerin ardından 71 yaşındaki Uruguaylı teknik adamın sözleşmesinin 4 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

    Uruguay'ı 1988 ile 1990 yılları arasında çalıştırmasının ardından 2006'da yeniden göreve gelen Tabarez, bir milli takımın başında en uzun süre kalan unvanını elinde tutuyor.

    Ülkesinin milli takımını son dört 'nda da temsil eden ve 185 maça çıkan Tabarez, bunları başaran tek teknik adam konumunda da bulunuyor. Tabarez yönetiminde Uruguay, 2010 'nda yarı finale kalırken, 2011'de ise Copa America'da şampiyon olmuştu.

    1. 21.9.2018 19:20
    2. Güncelleme: 21.9.2018 19:39
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