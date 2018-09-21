Uruguay, Oscar Tabarez ile nikah tazeledi
Uruguay A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Oscar Tabarez'in sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatıldı.
Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, görüşmelerin ardından 71 yaşındaki Uruguaylı teknik adamın sözleşmesinin 4 yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Uruguay'ı 1988 ile 1990 yılları arasında çalıştırmasının ardından 2006'da yeniden göreve gelen Tabarez, bir milli takımın başında en uzun süre kalan teknik direktör unvanını elinde tutuyor.
Ülkesinin milli takımını son dört Dünya Kupası'nda da temsil eden ve 185 maça çıkan Tabarez, bunları başaran tek teknik adam konumunda da bulunuyor. Tabarez yönetiminde Uruguay, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kalırken, 2011'de ise Copa America'da şampiyon olmuştu.
- 21.9.2018 19:20
- Güncelleme: 21.9.2018 19:39
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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