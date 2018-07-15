Arjantin'de Sampaoli dönemi sona erdi
Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollar ayrıldı.
Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adam Sampaoli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği bildirildi.
Şili Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde futbol dünyasının dikkatini çeken Arjantinli teknik direktör, Sevilla'da görev aldıktan sonra geçen yıl Arjantin Milli Takımı'nın başına geçmişti.
Sampaoli yönetimindeki Arjantin, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turunda Fransa'ya 4-3 yenilerek elenmişti.
- 16.7.2018 01:00
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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