Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Malta – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'nın rakibi Malta

    <a href="/index/umit-milli-futbol-takimi?id=7872512e-571a-4830-9d0a-e00426812230" class="" rel="tag">Ümit Milli Futbol Takımı</a>'nın rakibi Malta

    , 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta yedinci maçında yarın Malta'yla Alanya'da karşılaşacak.

    Milli takım, grupta oynadığı 6 maç sonunda sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplayabildi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki tek galibiyetini Malta karşısında 1-0'lık skorla almıştı. Grupta son sırada yer alan Malta'nın ise puanı bulunmuyor.

    Alanya Bahçeşehir Okulları'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve Spor'dan yayınlanacak.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:08
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