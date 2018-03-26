Milli takım, grupta oynadığı 6 maç sonunda sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplayabildi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki tek galibiyetini Malta karşısında 1-0'lık skorla almıştı. Grupta son sırada yer alan Malta'nın ise puanı bulunmuyor.

Alanya Bahçeşehir Okulları'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.