Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Malta
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta yedinci maçında yarın Malta'yla Alanya'da karşılaşacak.
Milli takım, grupta oynadığı 6 maç sonunda sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplayabildi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki tek galibiyetini Malta karşısında 1-0'lık skorla almıştı. Grupta son sırada yer alan Malta'nın ise puanı bulunmuyor.
Alanya Bahçeşehir Okulları'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:08
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"Hep FETÖ yine FETÖ"
Toplam 3
Yorum
mağdur hep mağdur yine mağdur yıllarca mağdur mağdur mağdur mağduri
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Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 4
Yorum
Bence Selcuk Inan Icin Verilen Ücretle 3 Orta saha Rahat Alirsin Atiba 1 Milyon € oynuyordu Örnek Olarak
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Beşiktaş Pepe'yi bakın kimin elinden kapmış!
Toplam 1
Yorum
tebrikler Fikret Orman Beşiktaş adına türk futbolu adına güzel işler yapıyor. Tebrikler Başkan.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Malta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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