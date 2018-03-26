Tekvandocular, 7 madalyayla dönüyor – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Tekvandocular, 7 madalyayla dönüyor

    Tekvandocular, 7 madalyayla dönüyor

    Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Uluslararası İspanya Açık Tekvando Turnuvası'nda 3'ü altın 7 madalya kazandı.

    İspanya'nın Alicante şehrinde düzenlenen ve 47 ülkeden toplam 438 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 'yi 3'ü bayan 11'i erkek olmak üzere 14 sporcu temsil etti. Türkiye, turnuvayı 3 altın ve 4 ile tamamladı.

    Bayanlar 49 kiloda , 73 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın madalyanın kazandı. Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen, 58 kiloda Emircan Turan ve 80 kiloda Yunus Sarı ile bayanlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, bu sonuçlarla bayanlarda takım halinde 2'nci sırayı alırken, erkeklerde ve genel klasmanda 3'üncü oldu.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:16
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