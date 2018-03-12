Tekvandocular 7 madalyayla dönüyor
Türkiye Tekvando Milli Takımı, Hollanda Açık Tekvando Turnuvası'nı 4'ü altın 7 madalya ile tamamladı.
Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen ve 51 ülkeden 1432 sporcunun mücadele ettiği Hollanda Açık Tekvando Turnuvası'nda Türkiye, büyükler ve gençler kategorisinde 14'er bayan ve erkek sporcudan oluşan 28 kişilik bir ekiple mücadele etti. Özellikle genç sporcuların başarılarıyla dikkat çektiği turnuvada Türkiye, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.
Turnuvada gençler kategorisinde erkekler 48 kiloda Görkem Polat, 55 kiloda Kemal Külük ve +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile bayanlar 63 kiloda İkra Kayır altın madalyanın sahibi olurken, 44 kiloda Emine Göğebakan gümüş madalya elde etti. Büyükler kategorisinde ise bayanlar 46 kiloda Ruhat Akalın gümüş, 49 kiloda Merve Dinçel bronz madalya kazandı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:13
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Erman Toroğlu: Ben olsam Gomis'e attırmazdım
Toplam 3
Yorum
UltraFB üzücü olan 2-1 oldugunda futbolcularin yasadigi anormal sevinc.Rakip küme düsen konya.Haftaya olmaz ya kadiköyde gol atsalar ne yaparlar
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Derbi öncesi usta kalemler F.Bahçe'yi yazdı
Toplam 3
Yorum
yorgun Takım tam bir rezalet.Böyle uyuşuk, ısırmayan, adam geçemeyen, dandik futbolculardan bir takım kurduğu için AZİZ YILDIRIMA teşekkür ediyoruz
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Robben'den Beşiktaş açıklaması
Toplam 5
Yorum
ozi roben yaşayan bir efsane beşiktaşda olmasını çok isterdim
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