Tekvandocular 7 madalyayla dönüyor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Tekvandocular 7 madalyayla dönüyor

    Tekvandocular 7 madalyayla dönüyor

    Tekvando Milli Takımı, 'nı 4'ü altın 7 madalya ile tamamladı.

    Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen ve 51 ülkeden 1432 sporcunun mücadele ettiği 'nda , büyükler ve gençler kategorisinde 14'er bayan ve erkek sporcudan oluşan 28 kişilik bir ekiple mücadele etti. Özellikle genç sporcuların başarılarıyla dikkat çektiği turnuvada Türkiye, 4 altın, 2 gümüş ve 1 elde etti.

    Turnuvada gençler kategorisinde erkekler 48 kiloda Görkem Polat, 55 kiloda Kemal Külük ve +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile bayanlar 63 kiloda İkra Kayır altın madalyanın sahibi olurken, 44 kiloda Emine Göğebakan gümüş madalya elde etti. Büyükler kategorisinde ise bayanlar 46 kiloda Ruhat Akalın gümüş, 49 kiloda Merve Dinçel bronz madalya kazandı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:13
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