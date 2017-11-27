A Milli Kadın Futbol Takımı, Ürdün'e mağlup oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Ürdün'e 2-1 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede milli takımın golü 38. dakikada Ebru Topçu'dan gelirken, Ürdün'ün gollerini 43. dakikada Maysa Jbarah ve 81. dakikada Shahinaz Jebreen attı.
Karşılaşmayı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın da izlediği belirtildi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:16
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 7
Yorum
öğretici derbide yine bir şey deneyeceğim diyip saçmalarsa ne olacak ? GS deplasmanlarda da coşkulu futbolunu oynamalı ! defans oynadın da ne oldu ?
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Cenk Tosun'a 10 milyon euro + Sırp forvet!
Toplam 6
Yorum
ozi iyi bişey olsaydı mitroviçi takasda kullanmazlardı demekki mitroviç cenkden kötü
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Derbinin favorisi Aydınus
Toplam 2
Yorum
ozi şu adamdan başka adammı yok ya bıktık bu adamdan
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