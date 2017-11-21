Milliler İspanya sınavında
Masa Tenisi Milli takım sporcularımız; Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz ve Sibel Altınkaya, 22-26 Kasım 2017 tarihleri arasında İspanya'nın Almeria şehrinde Dünya Masa Tenisi Federasyonu ITTF tarafından düzenlenecek Challenge serisinin son ayağı olan İspanya Açık Turnuvası’nda mücadele edecekler.
Teklerde eleme grubu müsabakalarının tamamlanmasının ardından erkeklerde ve bayanlarda çift maçlarına geçilecek. İspanya Açık Turnuvası 26 Kasım Pazar günü oynanacak finallerle sona erecek.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:23
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Rakiplere gönderme: Biz kibirli değiliz
Toplam 3
Yorum
arsen l. Bu sene GS yi BJK ye rakip yapmaya çalıştılar.5 hafta önce balon patlayacak ve ilk yarı bitmeden Tudor kovulacak demiştim.Az kaldı.
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Rakiplere gönderme: Biz kibirli değiliz
Toplam 3
Yorum
ephe niye kızıyorsun ki, yanlış mı söylemiş, gs o zaman kupaları aldığı dönmede iyi yönetilseydi şampiyonlar ligi kupasını bile alabilirdi
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N’Doye baba
Toplam 4
Yorum
Mustafa YILMAZ N'doye aslında top kontrolü verdiği paslar mükemmel forvet değilde başka bir mevki olmuş olsaydı acaba bu kadar eleştiri alır mıydı?
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