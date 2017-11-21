Milliler İspanya sınavında

Masa Tenisi Milli takım sporcularımız; Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz ve Sibel Altınkaya, 22-26 Kasım 2017 tarihleri arasında İspanya'nın Almeria şehrinde Dünya Masa Tenisi Federasyonu ITTF tarafından düzenlenecek Challenge serisinin son ayağı olan İspanya Açık Turnuvası’nda mücadele edecekler.

Tek Erkeklerde İbrahim Gündüz, 4. eleme grubunda Kazak Zholudev ve Nijeryalı Omotayo ile, Talha Yiğenler ise 14. grupta Alman Dennis Klein, İspanyol Javier Soria ve Japon Kaii Yoshida ile mücadele edecek. Tek Bayanlarda ise Sibel Altınkaya 9. grupta Portekizli Leila Oliveira ve isviçreli Celine Reust ile karşılaşacak. Talha Yiğenler ve İbrahim Gündüz ayrıca İspanya Açık 21 yaş altı turnuvasında da mücadele edecekler.



Teklerde eleme grubu müsabakalarının tamamlanmasının ardından erkeklerde ve bayanlarda çift maçlarına geçilecek. İspanya Açık Turnuvası 26 Kasım Pazar günü oynanacak finallerle sona erecek.