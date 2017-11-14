''Yeni Ronaldo olacak''

Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı Dani Alves, Manchester City'nin yıldızı Gabriel Jesus için "Yeni Ronaldo" yakıştırması yaptırdı. Geçen sezon Palmeiras'tan transfer edilen 20 yaşındaki forvet, 13 maçta 8 gol atma başarısı gösterirken gelecek sezon yapılacak Dünya Kupası'nda Brezilya'nın en önemli silahları arasında gösteriliyor. Brezilya'nın 'fenomen' olan efsanesi Ronaldo'nun 1994-2006 yılları arasında milli takım formasıyla 98 maçta attığı 62 gollük rakama ulaşması beklenen Jesus, Brezilya Milli Takımı'nda çıktığı 12 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. Jesus hakkında konuşan 34 yaşındaki Alves, "Onu yeni Ronaldo diye çağırırken şaka yapmıyorum. Harika bir yetenek ve her gün daha iyiye gidiyor. Yaptığı işi severek yapıyor ve baskı altında değil" ifadelerini kullandı.