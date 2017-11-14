Gizli antrenmanı drone ile izlediler
Honduras Teknik Direktörü Jorge Luis Pinto, 0-0'ın rövanşında Avustralya ile deplasmanda oynayacakları Dünya Kupası Play-Off mücadelesi öncesinde ev sahibi ekibin drone uçurarak gizli antrenmanlarını takip ettiğini iddia etti. Honduras Futbol Federasyonu ise Twitter hesabından 'drone'un görüntülerini paylaştı.
2018 Dünya Kupası Kıtalararası Play-Off rövanşında Honduras'ın Avustralya'ya konuk olacağı mücadele öncesinde Honduras Teknik Direktörü Jorge Luis Pinto ilginç bir iddiada bulundu. Honduras'ta 0-0 biten ilk maçın ardından Pinto, Avustralya'yı drone ile 'casusluk' yapmak ve kapalı antrenmanı gizlice takip etmekle suçladı.
Honduras Futbol Federasyonu ise resmi Twitter hesabından Sidney'de maçın oynanacağı Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan antrenmandan 'drone'un görüntüsünü paylaştı. Honduras Teknik Direktörü Pinto olayla ilgili yaptığı açıklamada "Avustralya gibi gelişmiş bir ülke için utanç verici. Bu kadar saf olmayalım bu bir casusluktur. Avustralya, bize geldiğinde her banyoyu, tuvaleti, antrenman yaptıkları stattaki her kutuyu kontrol etti. Bu, Fair Play'in ve yarın oynanacak spor müsabakasının erdemini azaltan bir hareket" dedi.
Bununla da kalmayan Kolombiyalı çalıştırıcı, Honduras basınından bir kişinin taktik detaylarını Avustralya ile paylaştığını ifade etti. Pinto, "Drone olayını ve bir gazetecinin takımımızla ilgili bilgileri sızdırması ihtimali dışında burada oldukça iyi karşılandık" diye konuştu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:28
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Caner Erkin özür diledi
Toplam 1
Yorum
Caneremi Hic inanmadim
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İngiliz ekibi Josef için yeniden devrede
Toplam 2
Yorum
sam Bu adam brezilya milli takiminda oynamiyorsa adaya nasil gidecek çok iyi bir futbolcu olsa baska yerde olurdu fenerde degil .yavas oyuncu
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Timsah figüründe son aşamaya gelindi
Toplam 1
Yorum
yılan oyunu Timsahtan çok yılan a benzemiş ayaklar olmayınca
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