 ''Acı çekiyoruz'' – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    ''Acı çekiyoruz''

    ''Acı çekiyoruz''

    Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Carlo Tavecchio, 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne gidememelerinden ötürü derin bir acı çektiklerini ve hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi.

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne, play-off turunda İsveç'e elenerek veda eden 'da, 60 yıl sonra yaşanan başarısızlığın şoku devam ediyor. İtalyan ANSA ajansına konuşan Tavecchio, "Dünya Kupası Finalleri'ne gidemediğimiz için derin acı çekiyoruz ve hayal kırıklığına uğradık." dedi. İtalyan kamuoyunda, milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura ile istifası istenen isimlerden biri olan başkan Tavechhio, "Ortak çözüme ihtiyaç duyulan bir sportif başarısızlık söz konusu. Yarın ilgili kurulları toplayarak kapsamlı bir değerlendirme yapacağız ve geleceğe ilişkin kararlar alacağız." diye konuştu.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:24
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