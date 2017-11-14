''Acı çekiyoruz''
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Carlo Tavecchio, 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne gidememelerinden ötürü derin bir acı çektiklerini ve hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne, play-off turunda İsveç'e elenerek veda eden İtalya'da, 60 yıl sonra yaşanan başarısızlığın şoku devam ediyor. İtalyan ANSA ajansına konuşan Tavecchio, "Dünya Kupası Finalleri'ne gidemediğimiz için derin acı çekiyoruz ve hayal kırıklığına uğradık." dedi. İtalyan kamuoyunda, milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura ile istifası istenen isimlerden biri olan başkan Tavechhio, "Ortak çözüme ihtiyaç duyulan bir sportif başarısızlık söz konusu. Yarın ilgili kurulları toplayarak kapsamlı bir değerlendirme yapacağız ve geleceğe ilişkin kararlar alacağız." diye konuştu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:24
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Caner Erkin özür diledi
Toplam 1
Yorum
Caneremi Hic inanmadim
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İngiliz ekibi Josef için yeniden devrede
Toplam 2
Yorum
sam Bu adam brezilya milli takiminda oynamiyorsa adaya nasil gidecek çok iyi bir futbolcu olsa baska yerde olurdu fenerde degil .yavas oyuncu
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Timsah figüründe son aşamaya gelindi
Toplam 1
Yorum
yılan oyunu Timsahtan çok yılan a benzemiş ayaklar olmayınca
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