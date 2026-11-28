Al Hazem-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 13. hafta heyecanı Al Hazem-Al Nassr karşılaşmasıyla devam ediyor. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammül edemezken ev sahibi ekip kötü gidişatını noktalamak istiyor. Asya Şampiyonlar Ligi'nde moral bulan sarı-lacivertlilerin ligde göstereceği performans merak ediliyor. Peki, Al Hazem-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

AL HAZEM-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hazem-Al Nassr maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 15.15'te başlayacak. Karşılaşma Ar Rass kentindeki Al Hazem Club Stadyumu'nda oynanacak.

AL HAZEM-AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. haftasındaki mücadele S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı platformun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden izleyebilecek.

AL NASSR LİGDE TELAFİ PEŞİNDE

Ange Postecoglou yönetimindeki Al Nassr, ligde son olarak Al Ahli'ye 3-1 mağlup oldu. Üçüncü sırada bulunan sarı-lacivertliler, Al Hazem karşısında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Al Nassr takımının kaptanı Cristiano Ronaldo'nun maça ilk 11 başlaması bekleniyor.

AL HAZEM GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Jalel Kadri'nin çalıştırdığı Al Hazem, ligde çıktığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan ev sahibi ekip, Al Nassr karşısında çıkış arayacak. Cristiano Ronaldo

AL HAZEM-AL NASSR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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