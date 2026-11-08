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Anasayfa Diğer Ligler Gent-Kortrijk maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

Gent-Kortrijk maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

KAA Gent-Kortrijk maçı, Belçika Pro Lig’de farklı hedeflerle mücadele eden iki takımı karşı karşıya getiriyor. Gent üst sıralardaki yerini korumak, Kortrijk ise deplasmanda puan kazanmak istiyor. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 16:43
Gent-Kortrijk maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

KAA Gent-Kortrijk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Belçika Pro Lig'de KAA Gent, üst sıralardaki mücadelesini Kortrijk karşısında sürdürüyor. İlk 10 haftada sekiz galibiyet alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Kortrijk ise puan tablosunun son basamağından uzaklaşmak için zorlu deplasmanda sonuç arıyor. Peki, KAA Gent-Kortrijk maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

KAA GENT-KORTRIJK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

KAA Gent-Kortrijk karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. 2026-2027 sezonu Belçika Pro Lig'in 11. haftasındaki mücadele, Gent'in sahası Planet Group Arena'da oynanacak.

GENT-KORTRIJK MAÇI HANGİ KANALDA, TÜRKİYE YAYINI VAR MI?

KAA Gent-Kortrijk maçı için Türkiye'de doğrulanmış bir televizyon kanalı veya dijital yayın platformu bilgisi bulunmuyor. Karşılaşmanın Belçika yayın listesinde DAZN Pro League 1 yer alıyor; bu bilgi Türkiye'den erişilebilen bir yayın anlamına gelmiyor.

GENT VE KORTRIJK LİGDE KAÇ PUAN TOPLADI?

KAA Gent, Belçika Pro Lig'de ilk 10 maçını sekiz galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle tamamlayarak 25 puana ulaştı. Kortrijk ise aynı dönemde bir galibiyet, bir beraberlik ve sekiz mağlubiyet sonucunda dört puan topladı. Gent bu karşılaşma öncesinde dördüncü, Kortrijk ise 18. sırada bulunuyor.

Gent, ligdeki son karşılaşmasında Lommel deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekip, bundan önceki iç saha lig maçında Anderlecht'i 4-0 yenmişti.

Kortrijk, Gent A takımına karşı son deplasman galibiyetini 16 Mart 2025'te 2-1'lik skorla aldı. O karşılaşmada Thierry Ambrose ve Marco Ilaimaharitra'nın golleri konuk ekibe üç puanı getirdi.

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