Hollanda Eerste Divisie'nin 13. haftasında Jong Utrecht ile Dordrecht karşı karşıya geliyor. Ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen iki ekip, kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Jong Utrecht - Dordrecht maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak ve nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

JONG UTRECHT - DORDRECHT MAÇI NE ZAMAN?

Jong Utrecht - Dordrecht maçı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Hollanda Eerste Divisie'nin 13. haftasındaki mücadeleye Jong Utrecht ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Utrecht kentindeki Sportcomplex Zoudenbalch'ta gerçekleştirilecek.

JONG UTRECHT - DORDRECHT MAÇI SAAT KAÇTA?

Jong Utrecht ile Dordrecht arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Hollanda yerel saatine göre karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.

JONG UTRECHT - DORDRECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Jong Utrecht - Dordrecht karşılaşmasının Hollanda'daki canlı yayın adresi ESPN 4 olacak. Hollanda'daki yayın programında mücadele için ESPN 4 kanalı gösteriliyor

JONG UTRECHT - DORDRECHT MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Jong Utrecht, 12 karşılaşmada topladığı 7 puanla 20. sırada bulunuyor. Dordrecht ise 12 maç sonunda 11 puana ulaşmış durumda. Ev sahibi ekip son lig karşılaşmasında FC Volendam'a 6-2 yenilirken Dordrecht, VVV-Venlo karşısında sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçlarla iki takım da karşılaşmaya galibiyet ihtiyacıyla çıkıyor. Jong Utrecht kendi sahasında kötü gidişi durdurmayı, Dordrecht ise deplasmandan puan çıkararak alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

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