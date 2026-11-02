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Anasayfa Diğer Ligler Jong Utrecht - Dordrecht maçı ne zaman, saat kaçta?

Jong Utrecht - Dordrecht maçı ne zaman, saat kaçta?

Hollanda 2. Ligi'nde Jong Utrecht ile Dordrecht, haftanın dikkat çeken maçında karşılaşacak. Jong Utrecht - Dordrecht maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak, Türkiye'den canlı izlenebilecek mi? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 21:02
Jong Utrecht - Dordrecht maçı ne zaman, saat kaçta?

Hollanda Eerste Divisie'nin 13. haftasında Jong Utrecht ile Dordrecht karşı karşıya geliyor. Ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen iki ekip, kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Jong Utrecht - Dordrecht maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak ve nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

JONG UTRECHT - DORDRECHT MAÇI NE ZAMAN?

Jong Utrecht - Dordrecht maçı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Hollanda Eerste Divisie'nin 13. haftasındaki mücadeleye Jong Utrecht ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Utrecht kentindeki Sportcomplex Zoudenbalch'ta gerçekleştirilecek.

JONG UTRECHT - DORDRECHT MAÇI SAAT KAÇTA?

Jong Utrecht ile Dordrecht arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Hollanda yerel saatine göre karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.

JONG UTRECHT - DORDRECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Jong Utrecht - Dordrecht karşılaşmasının Hollanda'daki canlı yayın adresi ESPN 4 olacak. Hollanda'daki yayın programında mücadele için ESPN 4 kanalı gösteriliyor

JONG UTRECHT - DORDRECHT MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Jong Utrecht, 12 karşılaşmada topladığı 7 puanla 20. sırada bulunuyor. Dordrecht ise 12 maç sonunda 11 puana ulaşmış durumda. Ev sahibi ekip son lig karşılaşmasında FC Volendam'a 6-2 yenilirken Dordrecht, VVV-Venlo karşısında sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçlarla iki takım da karşılaşmaya galibiyet ihtiyacıyla çıkıyor. Jong Utrecht kendi sahasında kötü gidişi durdurmayı, Dordrecht ise deplasmandan puan çıkararak alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

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