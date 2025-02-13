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Haberler Diğer Ligler Fatih Terim'li Al Shabab, 90+6'da yıkıldı!

Fatih Terim'li Al Shabab, 90+6'da yıkıldı!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, sahasında Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 20:49
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Fatih Terim'li Al Shabab, 90+6'da yıkıldı!

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında evinde Al-Qadsiah'ı konuk etti. Mücadeleyi Al-Qadsiah 3-2'lik skorla galip tamamladı.

Al Shabab, 16. dakikada Cristian Guanca'nın attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Al-Qadsiah, 49. dakikada Julian Quinones'in attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.

Al Shabab, bu kez Haroune Camara'nın 68. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.

Konuk ekip Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Bir kişi eksik olmasına rağmen Al-Qadsiah, 83. dakikada Ali Hazzazi'nin attığı golle 2-2'lik eşitliği buldu.

Galibiyet için bastıran Al-Qadsiah, 90+6. dakikada Julian Quinones'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Al Shabab, 32 puanda kaldı. Al Quadsiah ise 44 puana yükseldi.

Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında Al Taawon ile deplasmanda karşılaşacak. Al-Qadsiah, gelecek hafta sahasında Akhdoud'u ağırlayacak.

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