Cristiano Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına yanıt!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 18. hafta mücadelesinde Al Raed'in konuğu oldu.
Karşılaşmanın 35. dakikasında rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, tribünlerden yükselen "Messi tezahüratlarına elleriyle "duyamıyorum, daha yüksek" anlamına gelen işaret yaparak karşılık verdi.
İşte maç devam ederken yaşanan o anlar...
🚨🚨🚨🚨🚨ردة فعل الاسطورة كريستيانو رونالدو بعد ترديد جماهير الرائد اسم ميسي .😮💨😮💨😮💨😮💨😮💨😮💨 pic.twitter.com/5Vs7LAJm6A— يعقوب (@X99i3) January 30, 2025