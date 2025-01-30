  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Ligler Cristiano Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına yanıt!

Cristiano Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına yanıt!

Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanan Al Raed - Al Nassr mücadelesinde Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo tribünlerden yapılan Messi tezahüratlarına bakın ne tepki verdi...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 21:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cristiano Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına yanıt!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 18. hafta mücadelesinde Al Raed'in konuğu oldu.

Karşılaşmanın 35. dakikasında rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, tribünlerden yükselen "Messi tezahüratlarına elleriyle "duyamıyorum, daha yüksek" anlamına gelen işaret yaparak karşılık verdi.

İşte maç devam ederken yaşanan o anlar...

Ajax - Galatasaray | CANLI
Başka Bir Gün - DİZİ
DİĞER
TRT 1 SİNYAL YOK HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR? Adım adım RT 1 frekans ayarı uygulamalı anlatımı burada!
Teklif Meclis'te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
Twente - Beşiktaş | CANLI
Aslan'a kuzeyden 18'lik orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Foti: Bizim için en önemli şey... Foti: Bizim için en önemli şey... 22:48
Solskajer: "Bilbao'ya karşı yaptıklarımızın..." Solskajer: "Bilbao'ya karşı yaptıklarımızın..." 22:43
Sneijder Ajax-G.Saray maçında Sneijder Ajax-G.Saray maçında 22:39
F.Bahçe'de Saint-Maximin şoku! F.Bahçe'de Saint-Maximin şoku! 22:33
Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına yanıt! Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına yanıt! 21:39
Twente - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Twente - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 21:08
Daha Eski
Mustafa Pektemek Pendikspor’da Mustafa Pektemek Pendikspor’da 21:02
Leipzig Simons'ın bonservisini aldı Leipzig Simons'ın bonservisini aldı 20:56
Sergio Ramos Meksika yolunda! Sergio Ramos Meksika yolunda! 20:47
F.Bahçe'den G.Saray'a Skriniar göndermesi F.Bahçe'den G.Saray'a Skriniar göndermesi 20:42
Beşiktaş'ın gündeminde Insigne var! Beşiktaş'ın gündeminde Insigne var! 20:41
Beşiktaş, Onana'yı Genoa'ya kiraladı Beşiktaş, Onana'yı Genoa'ya kiraladı 20:39