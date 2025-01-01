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Haberler Diğer Ligler Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | HULL CITY PUAN DURUMU

Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | HULL CITY PUAN DURUMU

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta 1-0 kazanan Hull City, kümede kalma yolunda kritik 3 puan aldı. Güçlü rakibi karşısında aldığı galibiyeti devam ettirmek isteyen Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles ile kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Premier Lig'e çıkma hayali kuran Middlesbrough ise deplasmanda kazanan taraf olmayı hedefliyor. Championship'te oynanacak heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ise futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 14:20
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Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | HULL CITY PUAN DURUMU

Hull City - Middlesbrough maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen ev sahibi takım, yeni yılın ilk gününde 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik mücadele öncesi Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Hull City; son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 6. sırada yer alan Middlesbrough ise deplasmanda oynayacağı maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Championship'in 25 haftasında oynanacak Hull City - Middlesbrough maçı 1 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?

MKM Stadyumu'nda oynanacak Hull City - Middlesbrough maçı EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HULL CITY PUAN DURUMU

Blackburn Rovers deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet ile kümede kalma yolunda kritik 3 puanın sahibi olan Hull City, 22 puanla 21. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 24 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Kaplanlar, Middlesbrough karşısında kazanan taraf olmak istiyor.

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