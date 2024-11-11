Atatürk’e anma mesajları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında anıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu, "Miras bıraktığı fikirleri ve ilkeleriyle yol göstericimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" diye yazdı. Türkiye Voleybol Federasyonu, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" dedi. Türkiye Hentbol Federasyonu "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. En büyük mirası ve idealleri bize emanet" diye paylaştı.