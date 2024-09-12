Hull City - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 5. hafta maçında Hull City ile Sheffield United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Sheffield United maçı 13 Eylül Cuma günü TSİ saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka TV8,5 ve Exxen platformunda canlı yayınlanacak.