Al-Nassr - Al-Raed Club maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Al-Nassr - Al-Raed Club maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al-Nassr ile Al-Raed Club kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al-Nassr - Al-Raed Club maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL-NASSR - AL-RAED CLUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al-Nassr - Al-Raed Club maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.