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Al-Duhail 2-3 Al Nassr (Maç sonucu ÖZET)

Asya Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr deplasmanda Katar temsilcisi Al-Duhail'i 3-2 mağlup etti.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 23:26 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 23:40
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Al-Duhail 2-3 Al Nassr (Maç sonucu ÖZET)

Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Al-Nassr deplasmanda konuk olduğu Al-Duhail'i 3-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Anderson Talisca, 27, 37 ve 65. dakikalarda attığı gollerle maça damga vurdu ve Al-Nassr'a galibiyeti getirdi. Al-Duhail'in gollerini ise 8 ve 80. dakikalarda Philippe Coutinho attı.

Al-Duhail'de 86. dakikada oyuna giren Khalid Muhammed 90+5'te ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Al-Nassr bu galibiyetin ardından E Grubu'nda puanını 12'ye yükseltti, Al-Duhail ise 1 puanda kaldı.

Al-Nassr gruptaki bir sonraki maçında sahasında İran ekibi Persepolis'i ağırlayacak, Al-Duhail'de evinde Tacikistan temsilcisi Istiklol Dushanbe'yi konuk edecek.

Talisca takımı 1-0 gerideyken ceza sahasından attığı bu şık golle skora denge getirmişti.

RONALDO KARDOYA ALINMAMIŞTI

Al Nassr'ın Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Al Duhail maçı kadrosuna alınmamıştı.

Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, gazetecilere verdiği demeçte Ronaldo'nun neden forma giymeyeceğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Cristiano Ronaldo, çok sayıda maçtan dolayı yorgun olduğu için Al-Duhail maçına katılamayacak. Onu görmek isteyenlerin olduğunu biliyorum ama dinlenmesi gerekiyor. Birçok yıldızımız var. Efsane Cristiano Ronaldo'yu dışlamaya karar vermedim ama onun fiziksel durumu buna karar verdi. Çünkü 48 saat önce bir maç oynadı, ondan önce de 120 dakika oynadı."

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