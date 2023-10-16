CR7 anı yaşıyor

EURO 2024 Elemeleri'nde Portekiz'in Slovakya'yı 3-2 yenip turnuvayı garantilediği maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo, Almanya'ya göz kırptı. Portekiz'in süper yıldızı, Slovakya ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada iki gol atan Ronaldo, ülkesinin Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'ü garantilemesi nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. CR7 yaptığ açıklamada, "Şu anda çok mutluyum. Milli Takım için oynamayı seviyorum. İyi oynadık. Portekiz elemeleri geçti çünkü harika bir takım ve mükemmel bir teknik direktörümüz var" ifadelerini kullandı.

KISA VADELİ DÜŞÜNÜYORUM

Portekiz'le birlikte Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılıp katılmayacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 38 yaşındaki yıldız forvet, Portekizli futbolseverleri sevindirecek açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili olarak sorulan bir soruya, "Geleceğim ne olacak? Geleceğimi düşünmüyorum, kısa vadeli düşünüyorum ve her zaman anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. 45 yaşına kadar oynayacağımı söylemiyorum ama bir tarih belirlemek de istemiyorum diye yanıtladı.