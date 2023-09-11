PSG'nin büyük kaybı

Fransa Ligi'nin en güçlü kulübü olan PSG yaz transfer döneminde birbirinden ünlü yıldızlarını yitirdi. Neymar, Messi, İcardi, Verratti, Wijnaldum, Renato Sanches, Sergio Ramos, Bernat gibi isimler aynı transfer döneminde takımdan ayrıldı. Eintracht Frankfurt'tan alınan Kolo Muani ve Kylian Mbappe'nin şimdilik takımda tutulması ise öne çıktı.
Fransa Ligi'nin en güçlü kulübü olan PSG yaz transfer döneminde birbirinden ünlü yıldızlarını yitirdi. Neymar, Messi, İcardi, Verratti, Wijnaldum, Renato Sanches, Sergio Ramos, Bernat gibi isimler aynı transfer döneminde takımdan ayrıldı. Eintracht Frankfurt'tan alınan Kolo Muani ve Kylian Mbappe'nin şimdilik takımda tutulması ise öne çıktı.