Messi favori

Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi bir kez daha dünyanın en büyüğü olmaya yakın. Arjantinli yıldız, Ekim ayında dağıtılacak Ballon D'or ödüllerinin favorisi. Birçok firmaya göre 36 yaşındaki futbolcu büyük ihtimalle ödülün bir kez daha sahibi olacak. Lionel Messi daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında ödülü almıştı.

RAKİPLERİ CITY'Lİ

Lionel Messi'nin Ballon D'or ödülündeki en büyük rakibi bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City'li oyuncular. Erling Haaland, Kevin de Bruyne ve Rodri güçlü adaylar arasında yer alıyor. PSG'den Kylian Mbappe de Lionel Messi'ye rakip olarak gösteriliyor. Kariyerini Al Nassr'a taşıyan Cristiano Ronaldo'nun adı listelerde yok.