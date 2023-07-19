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Bitshiabu tamam

Bundesliga takımı Leipzig, Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 18 yaşındaki Bitshiabu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. Bitshiabu, PSG ile son iki sezonda 19 maça çıktı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Bitshiabu tamam
Bundesliga takımı Leipzig, Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 18 yaşındaki Bitshiabu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. Bitshiabu, PSG ile son iki sezonda 19 maça çıktı.
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