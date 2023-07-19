Bitshiabu tamam

Bundesliga takımı Leipzig, Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 18 yaşındaki Bitshiabu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. Bitshiabu, PSG ile son iki sezonda 19 maça çıktı.
Bundesliga takımı Leipzig, Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 18 yaşındaki Bitshiabu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. Bitshiabu, PSG ile son iki sezonda 19 maça çıktı.