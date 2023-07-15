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Juventus da çekildi

Juventus, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından projeyi başlatan Real Madrid ve Barcelona dışında Avrupa Süper Ligi oluşumunu destekleyen takım kalmamış oldu. Siyah-beyazlılar, sözleşme hükümlerinde tutarsızlıklar bulunduğu için projeden çekildiklerini duyurdu.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Juventus da çekildi
Juventus, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından projeyi başlatan Real Madrid ve Barcelona dışında Avrupa Süper Ligi oluşumunu destekleyen takım kalmamış oldu. Siyah-beyazlılar, sözleşme hükümlerinde tutarsızlıklar bulunduğu için projeden çekildiklerini duyurdu.
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