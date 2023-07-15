Juventus da çekildi

Juventus, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından projeyi başlatan Real Madrid ve Barcelona dışında Avrupa Süper Ligi oluşumunu destekleyen takım kalmamış oldu. Siyah-beyazlılar, sözleşme hükümlerinde tutarsızlıklar bulunduğu için projeden çekildiklerini duyurdu.
Juventus, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından projeyi başlatan Real Madrid ve Barcelona dışında Avrupa Süper Ligi oluşumunu destekleyen takım kalmamış oldu. Siyah-beyazlılar, sözleşme hükümlerinde tutarsızlıklar bulunduğu için projeden çekildiklerini duyurdu.