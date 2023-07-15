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Bayern Münih’ten Walker&Kane atağı

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Bayern Münih, Tottenham takımından yıldız gülcü Kane'in ardından Manchester City'nin sağ beki Walker'ın da peşine düştü. Geçen sezon City'nin sol beki Cancelo'yu kiralayan Alman devi, bu kez sol bekini bonservisiyle istiyor. Skysports'a göre; City'e yaklaşık 15 milyon euro ve bonusların dahil olduğu bir sözleşme teklifi yapılacağı öne sürüldü. 33 yaşındaki Walker'ın da Bayern'e gitmek istediği vurgulandı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Bayern Münih’ten Walker&Kane atağı
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Bayern Münih, Tottenham takımından yıldız gülcü Kane'in ardından Manchester City'nin sağ beki Walker'ın da peşine düştü. Geçen sezon City'nin sol beki Cancelo'yu kiralayan Alman devi, bu kez sol bekini bonservisiyle istiyor. Skysports'a göre; City'e yaklaşık 15 milyon euro ve bonusların dahil olduğu bir sözleşme teklifi yapılacağı öne sürüldü. 33 yaşındaki Walker'ın da Bayern'e gitmek istediği vurgulandı.
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