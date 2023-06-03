PSG'de Lionel Messi dönemi sona erdi! Kulüpten resmi açıklama geldi

Paris Saint-Germain'de uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. Fransız temsilcisi, dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.
Messi, Barcelona ile sözleşmesini tamamlamasının ardından 2021'de PSG'ye imza atmıştı.
PSG'nin Leo Messi açıklaması:
"Başkent'te geçirdiği iki sezonun ardından, Leo Messi ile Paris Saint-Germain arasındaki macera 2022-23 sezonu bitiminde sona erecek. Messi'ye tüm içtenliğimizle kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."
İŞTE O PAYLAŞIM:
Après deux saisons passées dans la capitale, l'aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l'exercice 2022-23.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023
Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d'autres succès à Leo pour la suite de sa carrière. #MerciMessi 🔴🔵