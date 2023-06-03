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PSG'de Lionel Messi dönemi sona erdi! Kulüpten resmi açıklama geldi

Fransa Ligue 1'in önde gelen ekiplerinden Paris Saint-Germain'de uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. PSG, Lionel Messi ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 20:17 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 20:18
PSG'de Lionel Messi dönemi sona erdi! Kulüpten resmi açıklama geldi

Paris Saint-Germain'de uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. Fransız temsilcisi, dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Messi, Barcelona ile sözleşmesini tamamlamasının ardından 2021'de PSG'ye imza atmıştı.

PSG'nin Leo Messi açıklaması:

"Başkent'te geçirdiği iki sezonun ardından, Leo Messi ile Paris Saint-Germain arasındaki macera 2022-23 sezonu bitiminde sona erecek. Messi'ye tüm içtenliğimizle kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

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