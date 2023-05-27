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Rıdvan Yılmaz'a büyük övgü! Yurt dışında gündem oldu

Geçen sezon Beşiktaş'tan ayrılarak yaz transfer döneminde İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan futbolcu yurt dışında gündem oldu. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 18:48 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 18:50
MESUT ERKAM ŞAHİN
Rıdvan Yılmaz'a büyük övgü! Yurt dışında gündem oldu

Geçen sezon Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz yaz transfer döneminde İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tutmuştu.

Rıdvan Yılmaz'a büyük övgü! Yurt dışında gündem oldu

A Milli Takım'ın da formasını terleten yıldız futbolcunun ismi son zamanlarda Galatasaray ile anılırken oyuncuyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Rıdvan Yılmaz'a büyük övgü! Yurt dışında gündem oldu

Son olarak futbolcu İskoçya Premier Lig mücadelesinde St Mirren ile oynanan karşılaşmada takım arkadaşı Sakala'ya etkileyici bir asist yapmıştı. Rangers sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken Rıdvan Yılmaz'ın performansı büyük alkış aldı.

Rıdvan Yılmaz'a büyük övgü! Yurt dışında gündem oldu

İskoç basınından Ibrox News'in derlediği haberde ünlü gazeteci Joshua Barrie Rıdvan Yılmaz'ın performansı için övgü dolu ifadeler kullandı.

Gazeteci Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak, zorlu bir sezonun ardından son birkaç maçta şansını iyi değerlendirdi. Sakala'ya gerçekten etkileyici bir pas attı." ifadelerine yer verdi.

Rıdvan Yılmaz'a büyük övgü! Yurt dışında gündem oldu

Ayrıca Ibrox News'te Rıdvan Yılmaz'ın son haftalarda gerçek potansiyelini gösterdiği vurgulandı.

Rıdvan Yılmaz'a büyük övgü! Yurt dışında gündem oldu

Geç oyuncunun yaz transfer döneminde geleceği ile ilgili vereceği karar ise büyük merak konusu haline geldi.

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