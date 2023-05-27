Rıdvan Yılmaz'a büyük övgü! Yurt dışında gündem oldu

İskoç basınından Ibrox News'in derlediği haberde ünlü gazeteci Joshua Barrie Rıdvan Yılmaz'ın performansı için övgü dolu ifadeler kullandı.

Gazeteci Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak, zorlu bir sezonun ardından son birkaç maçta şansını iyi değerlendirdi. Sakala'ya gerçekten etkileyici bir pas attı." ifadelerine yer verdi.