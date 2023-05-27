Rıdvan Yılmaz'a büyük övgü! Yurt dışında gündem oldu

Geçen sezon Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz yaz transfer döneminde İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tutmuştu.
Geçen sezon Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz yaz transfer döneminde İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tutmuştu.
A Milli Takım'ın da formasını terleten yıldız futbolcunun ismi son zamanlarda Galatasaray ile anılırken oyuncuyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak futbolcu İskoçya Premier Lig mücadelesinde St Mirren ile oynanan karşılaşmada takım arkadaşı Sakala'ya etkileyici bir asist yapmıştı. Rangers sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken Rıdvan Yılmaz'ın performansı büyük alkış aldı.
İskoç basınından Ibrox News'in derlediği haberde ünlü gazeteci Joshua Barrie Rıdvan Yılmaz'ın performansı için övgü dolu ifadeler kullandı.
Gazeteci Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak, zorlu bir sezonun ardından son birkaç maçta şansını iyi değerlendirdi. Sakala'ya gerçekten etkileyici bir pas attı." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Ibrox News'te Rıdvan Yılmaz'ın son haftalarda gerçek potansiyelini gösterdiği vurgulandı.
Geç oyuncunun yaz transfer döneminde geleceği ile ilgili vereceği karar ise büyük merak konusu haline geldi.