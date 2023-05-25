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Ronaldo secde etti

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti. Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al- Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı. Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti. Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Ronaldo secde etti
Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti. Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al- Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı. Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti. Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
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