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Mane yeniden Liverpool’a

Sezon sonunda Bayern Münih ile yolları ayrılması beklenen Sadio Mane'nin gelecek sezonki adresinin Premier Lig olması bekleniyor. 31 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının yine Ada ülkesi olacağı ve büyük olasılıkla Liverpool'a döneceği İngiliz basınında yer aldı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Mane yeniden Liverpool’a
Sezon sonunda Bayern Münih ile yolları ayrılması beklenen Sadio Mane'nin gelecek sezonki adresinin Premier Lig olması bekleniyor. 31 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının yine Ada ülkesi olacağı ve büyük olasılıkla Liverpool'a döneceği İngiliz basınında yer aldı.
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