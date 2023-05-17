Mane yeniden Liverpool’a

Sezon sonunda Bayern Münih ile yolları ayrılması beklenen Sadio Mane'nin gelecek sezonki adresinin Premier Lig olması bekleniyor. 31 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının yine Ada ülkesi olacağı ve büyük olasılıkla Liverpool'a döneceği İngiliz basınında yer aldı.
Sezon sonunda Bayern Münih ile yolları ayrılması beklenen Sadio Mane'nin gelecek sezonki adresinin Premier Lig olması bekleniyor. 31 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının yine Ada ülkesi olacağı ve büyük olasılıkla Liverpool'a döneceği İngiliz basınında yer aldı.