Haberler Diğer Ligler Brighton & Hove Albion 0-0 Manchester United | Penaltılarda Manchester United finalde! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Brighton & Hove Albion 0-0 Manchester United | Penaltılarda Manchester United finalde! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçında Brighton & Hove Albion ile normal sürede golsüz berabere kaldı. Manchester United rakibini penaltılar sonundan 7-6 mağlup ederek finale yükseldi.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 22:21
Brighton & Hove Albion 0-0 Manchester United | Penaltılarda Manchester United finalde! (MAÇ SONUCU ÖZET)
İngiltere Federasyon Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren mücadelenin ardından Brighton & Hove Albion'ı penaltılarla 7-6 yenen Manchester United, finalde Manchester City ile karşılaşacak.

Wembley Stadı'nda oynanan turnuvanın ikinci yarı final maçında, bu organizasyonda 12 şampiyonluğu bulunan Manchester United ile kupayı ilk kez müzesini götürmeyi hedefleyen Brighton & Hove Albion karşılaştı.

Taraflar, normal süre ve uzatmalarda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele, penaltılara gitti. Karşılaşmanın bu bölümünde rakibine 7-6 üstünlük kuran Manchester United, adını finale yazdırdı.

Manchester kenti takımları United ile City arasındaki final maçı, 3 Haziran'da oynanacak.
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