CR7’nin kasığında ağrı var!

Al Nassr forması giyen Ronaldo'nun Al Hilal taraftarına yaptığı hareket çok konuşulmuştu. 'Messi' tezahüratlarına elini kasığına götürerek karşılık veren CR7 için kulübü, "Ronaldo müstehcen bir hareket yapmadı. Sadece kasık bölgesinde ağrı vardı" açıklamasını yaptı.
Al Nassr forması giyen Ronaldo'nun Al Hilal taraftarına yaptığı hareket çok konuşulmuştu. 'Messi' tezahüratlarına elini kasığına götürerek karşılık veren CR7 için kulübü, "Ronaldo müstehcen bir hareket yapmadı. Sadece kasık bölgesinde ağrı vardı" açıklamasını yaptı.