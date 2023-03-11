Haberler Diğer Ligler Kelle paçayla imzayı attı!

Kelle paçayla imzayı attı!

Amatör spor kulübü Karabağlar, ilginç bir transfere imza attı. İzmir ekibi, genç kaleci Kenan Gürsen Saat'le sınırsız kelle paça çorba karşılığında anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Adem Kuzu'nun restoranı da olduğunu hatırlatan Saat, "Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu sene şampiyon olursak beyti karşılığında anlaşmak istiyorum" dedi.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Kelle paçayla imzayı attı!
Amatör spor kulübü Karabağlar, ilginç bir transfere imza attı. İzmir ekibi, genç kaleci Kenan Gürsen Saat'le sınırsız kelle paça çorba karşılığında anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Adem Kuzu'nun restoranı da olduğunu hatırlatan Saat, "Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu sene şampiyon olursak beyti karşılığında anlaşmak istiyorum" dedi.
DİĞER
Oyuncu Seda Bakan: Kendime gelebilmiş değilim
Dilan Çiçek Deniz'den Mert Yazıcıoğlu açıklaması! “Bu iş olmuş” Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun 4 yıllık eski aşkı...
F.Bahçe'den tur yemini! Jesus ve futbolcular...
Arteta'nın gözü Aslan'ın yıldızında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Messi rafa kaldırdı!
Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
💥Çılgın Sayısal Loto çıkan numaralar
Edirne TOKİ canlı izle 11 Mart!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Getafe Enes Ünal ile 1 puanı kurtardı! Getafe Enes Ünal ile 1 puanı kurtardı! 01:16
Getafe Enes Ünal ile 1 puanı kurtardı! Getafe Enes Ünal ile 1 puanı kurtardı! 01:15
Lille ile Lyon yenişemedi! Lille ile Lyon yenişemedi! 01:06
Lille ile Lyon yenişemedi! Lille ile Lyon yenişemedi! 01:06
Tarihi gece 18 milyon TL! Tarihi gece 18 milyon TL! 00:46
Inter deplasmanda kayıp! Inter deplasmanda kayıp! 00:46
Daha Eski
Inter deplasmanda kayıp! Inter deplasmanda kayıp! 00:45
Vakıfbank galip Vakıfbank galip 00:43
Telekom hattını kesti Telekom hattını kesti 00:42
Efes fark yedi: 64-86 Efes fark yedi: 64-86 00:41
Arteta'nın gözü Aslan'ın yıldızında! Arteta'nın gözü Aslan'ın yıldızında! 00:14
F.Bahçe'de büyük maç sendromu! F.Bahçe'de büyük maç sendromu! 00:09