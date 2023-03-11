Kelle paçayla imzayı attı!

Amatör spor kulübü Karabağlar, ilginç bir transfere imza attı. İzmir ekibi, genç kaleci Kenan Gürsen Saat'le sınırsız kelle paça çorba karşılığında anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Adem Kuzu'nun restoranı da olduğunu hatırlatan Saat, "Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu sene şampiyon olursak beyti karşılığında anlaşmak istiyorum" dedi.
Amatörspor kulübü Karabağlar, ilginç bir transfere imza attı. İzmir ekibi, genç kaleci Kenan Gürsen Saat'le sınırsız kelle paça çorba karşılığında anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Adem Kuzu'nun restoranı da olduğunu hatırlatan Saat, "Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu sene şampiyon olursak beyti karşılığında anlaşmak istiyorum" dedi.