Messi CR7'yi solladı

Kariyerine Dünya Kupası şampiyonu apoleti ekleyen Lionel Messi'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyası, Al Hilal'in yıllık 300 milyon dolar önereceğini yazdı. Transfer gerçekleşirse Messi, Al-Nassr'a 200 milyon dolara imza atan Ronaldo'yu geride bırakacak.
KariyerineDünya Kupası şampiyonu apoleti ekleyen Lionel Messi'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyası, Al Hilal'in yıllık 300 milyon dolar önereceğini yazdı. Transfer gerçekleşirse Messi, Al-Nassr'a 200 milyon dolara imza atan Ronaldo'yu geride bırakacak.