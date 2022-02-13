SPOR HABERİ - Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Lille'deki problemi...

Lille'den kiralayan CSKA Moskova'da 2 hazırlık maçına çıkan Yazıcı, iki asistlik performans göstererek form tutmaya başladı. Özellikle teknik direktör Berezutski saha içinde oyun liderliğini de Yazıcı veriyor.

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı ve sözleşmesine satın alma opsiyonu konulduğu kaydedildi.