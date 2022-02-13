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SPOR HABERİ - Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Lille'deki problemi...

Spor haberi... Trabzonspor'daki etkileyici performansı sonrası Fransız ekiplerinden Lille'e transfer olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı buradan da Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova'ya kiralık olarak gitmişti. Fransa'da zaman zaman teknik direktör Galtier'in ve Gourvennec'in 'savunma' anlamında eleştirdiği Yusuf, Rusya'da da benzer bir konudan gündemde. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 09:33
SPOR HABERİ - Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Lille'deki problemi...

Lille Kulübü, bu sezon takımda forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar CSKA Moskova'ya kiraladı. CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı'yı transfer ederken yaptığı tanıtım sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Rus basınında Yusuf Yazıcı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

SPOR HABERİ - Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Lille'deki problemi...

Şampiyonluk yaşadığı Lille ile yeni sezonda istediği forma şansını yakalayaman Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olmuştu. Satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar CSKA forması giyecek olan milli futbolcu hazırlık kampında gösteridiği performansla övgü aldı.

SPOR HABERİ - Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Lille'deki problemi...

CSKA Moskova'nın İspanya'daki kampında hazırlık maçlarında forma giyen Yusuf Yazıcı kişisel performansıyla tam not aldı. Çıktığı ilk maçta asist yapan yıldız oyuncu görev aldığı maçlarda tekniğini konuşturdu. Rus basını Yusuf Yazıcı için, "en üretken oyuncu" yorumunu yaptı.

SPOR HABERİ - Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Lille'deki problemi...

Lille'den kiralayan CSKA Moskova'da 2 hazırlık maçına çıkan Yazıcı, iki asistlik performans göstererek form tutmaya başladı. Özellikle teknik direktör Berezutski saha içinde oyun liderliğini de Yazıcı veriyor.

SPOR HABERİ - Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Lille'deki problemi...

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı ve sözleşmesine satın alma opsiyonu konulduğu kaydedildi.

SPOR HABERİ - Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Lille'deki problemi...

Ajansspor'un haberine göre; Her ne kadar Yusuf, 3 hazırlık maçında ortaya koyduğu futbolla şimdiden takımın önemli bir parçası olacağını gösterse de Rus basını Yusuf Yazıcı'nın Lille'de yaşadığı sorunlarla karşılaşacağına dikkat çekti.

SPOR HABERİ - Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Lille'deki problemi...

Lille'de forma giyerken Yusuf Yazıcı'nın teknik direktörlüklerini yapan Christophe Galtier ve Jocelyn Gourvennec yıldız oyuncunun oyunun sadece hücum bölgesinde olduğunu takım savunmasını yapmakta sıkıntılar yaşadığını belirtmişti.

SPOR HABERİ - Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Lille'deki problemi...

GERİ DÖNÜŞTE PROBLEM YAŞIYOR
Rus bobsoccer spor sitesi de CSKA Moskova'nın orta saha yapılanmasını mercek altına aldı. 4-2-3-1 dizilişinde sahaya çıkan Moskova temsilcisinin orta sahada geriye dönüşlerde problem yaşadığı ve çok sık kontra atak yediğine değindi.

SPOR HABERİ - Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Lille'deki problemi...

LILLE'DEKİ İLE AYNI PROBLEM
Yusuf Yazıcı'nın yeni takımının dizilişinde forvet arkası oynaması bekleniyor. Arkasında görev alan Maxim Mukhin ve Kirill Nababkin'in orta sahada sorun yaşadığına değinen Rus basını takım defansı anlamında genel sorun yaşayan Yusuf Yazıcı'nın Lille'de yaşadığı sorunlarla yine karşı karşıya kalacağına işaret ediyor.

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