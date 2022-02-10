Aktüel haberler (10.02.2022)

EUROCUP A Grubu'nda Joventud Badalona'yı ağırlayan Türk Telekom Spor, İspanyol rakibine 78-69 yenildi. Baştan sona üstün oynayan Badalona, ilk çeyreği 15-14, devreyi ise 37-28 galip bitirdi. 52-47 önde girdiği final periyodunda farkı koruyup maçı da kazandı.
Feyenoord'da oynayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, için eski futbolcular Boussaboun ve Afellay, "50-60 milyon değeri bulur" yorumunu yaptılar.
Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Chicago Fire, Olimpik Lyon'un kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi transfer etti.
Arabistan'ın El-Hilal takımını 1-0 yenen Chelsea, cumartesi günkü 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras'la eşleşti.
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