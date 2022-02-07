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Tondela-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 21. hafta mücadelesinde Tondela sahasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Tondela-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 12:47
Tondela-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 21. hafta mücadelesinde Tondela sahasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Tondela-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

TONDELA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Tondela Benfica maçının başlama düdüğü 22.00'da çalacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

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