Portekiz Süper Ligi'nde heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 21. hafta mücadelesinde Tondela sahasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Tondela-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

TONDELA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Tondela Benfica maçının başlama düdüğü 22.00'da çalacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.